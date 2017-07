Portugal está mesmo na moda. Depois de o Porto e Lisboa terem sido destaque em várias publicações internacionais, chegou a vez do Alentejo. A conceituada revista Condé Nast Traveler enaltece a região alentejana, dizendo que está “silenciosamente a tornar-se um dos melhores destinos da Europa para quem gosta de vinho”.

A publicação norte-americana explica no seu o artigo porque é que todos devem visitar esta zona de Portugal, destacando “o cenário de sonho e as vinhas de primeira classe fazem do Alentejo um paraíso para os amantes de vinho”.

No artigo é sugerido que se comece pela zona de estremoz, recomendando uma passagem pela Adega Dona Maria para provar a sopa de tomate e o bacalhau.

Depois, segue-se viagem para Monsaraz, passando pelas herdades do Freixo, do Esporão e da Malhadinha Nova.

O último dia da viagem é dedicado a Cuba (do Alentejo, claro). É sugerido ainda que, a caminho de Lisboa, fique a conhecer a Quinta do Quetzal, na Vidigueira.