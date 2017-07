PS: o comando (já) não é MEO

O ataque de António Costa à MEO soou a uma declaração própria de líder caudilhista, terceiro- -mundista – incompatível com um Estado europeu, dotado de instituições políticas estabilizadas

1. Foi porventura o ato mais ridículo da democracia portuguesa, pelo menos ocorrido na última década (sim, porque, infelizmente, a democracia portuguesa tem sido pródiga em momentos ridículos: basta pensar que José Sócrates foi primeiro--ministro…). Referimo-nos ao ataque de António Costa, em pleno debate do estado da nação, contra uma operadora de telecomunicações privada – a MEO. A culpa da tragédia de Pedrógão Grande não foi do governo, não foi do caos administrativo – foi da MEO. Hoje percebemos mais cabalmente a intenção do primeiro-ministro: afinal, o problema não era uma questão de fios elétricos – os fios que preocupam António Costa são outros.

São os fios que têm permitido ao PS dominar a comunicação social em Portugal, ao ponto de António Costa, perante o aplauso de alguma elite e da anestesia geral do povo português, ter chegado a primeiro-ministro após uma derrota eleitoral nada poucochinha. E de ter gizado, dias antes do dia eleitoral, com Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã, a fraude histórica que se chama geringonça – que os portugueses pagarão bem caro a (cada vez mais) breve trecho.

2. De facto, numa primeira análise, o ataque vil do primeiro-ministro geringonçado à MEO soou a uma declaração própria de líder caudilhista, terceiro-mundista – incompatível com um Estado europeu, dotado de instituições políticas estabilizadas, em que a Constituição garante a separação entre o Estado e a sociedade. Isto é, onde a sociedade civil pode respirar sem a asfixia permanente dos poderes públicos: onde há vida para além do Estado. No entanto, o PS – partido que muito contribuiu para a afirmação da democracia portuguesa – tem manifestado, nos anos mais recentes, uma volúpia incontrolável para controlar a informação, a formação do pensamento, a opinião e a educação dos portugueses: onde existir um centro de poder (atual ou potencial), lá estará o PS com os seus apparatchiks para o domesticar. Tudo para os ajustar às suas conveniências e interesses mais imediatos. Tudo no PS; nada contra o PS – eis o lema da democracia à la PS de António Costa.

3. Naturalmente que esta tentação dominadora do PS foi levada ao paroxismo pelo atual governo: ele depende inteiramente da extrema-esquerda, partidos sectários por natureza que nunca esconderam a sua oposição à democracia com liberdade. Com José Sócrates, apesar de todos os seus erros e vícios, ainda havia uma réstia de vergonha; diferentemente, com António Costa, o sectarismo virou política oficial do Estado – sectarismo esse que se traduz sempre na mais flagrante promiscuidade entre o Estado absoluto socialista (ou Estado socialista absoluto) e os negócios. Quem faz parte do círculo de empresas que cedem à geringonça, merece tudo; quem resiste, quem diz “não” à geringonça de António Costa, é alvo de perseguições, chantagens e ataques ferozes no espaço público. António Costa foi sempre assim, é assim – e sempre assim será.

4. Pois bem, feito o enquadramento político necessário e que se impunha, retomemos a questão central desta nossa prosa: afinal, qual a motivação do ataque de Costa à MEO? Na sua essência, podemos destrinçar uma motivação política imediatista de uma motivação política de médio/longo prazo.

4.1 Primeiro: uma motivação política imediatista. António Costa teve conhecimento do negócio de aquisição da TVI pela Altice e já tinha recebido, por via de Jerónimo de Sousa, sérias reservas sobre a empresa por parte dos comunistas. Isto porque a Altice tem tomado uma série de medidas que visam a reestruturação da empresa, tornando-a mais competitiva e eficiente – o que implica a transferência de alguns trabalhadores, que não necessariamente o seu despedimento. Ora, como o sindicato dos trabalhadores da PT é dominado pelos comunistas, o PCP não pode arriscar confrontar-se com uma diminuição do seu poder na empresa – daí que tenha pressionado, nos bastidores, António Costa a tomar uma posição forte e dura contra a empresa francesa. E António Costa acedeu ao pedido – desta forma, o primeiro-ministro geringonçado dá um miminho à extrema--esquerda, mitigando uma crescente tensão (embora surda e ainda muda) entre o seu governo e a maioria parlamentar que o apoia. Ao bater na MEO e na Altice, Costa ganha uma maior margem de negociação na elaboração do Orçamento do Estado para o próximo ano. Enfim, o PCP dá a Costa no Orçamento do Estado para 2018, o que Costa dá aos sindicatos do PCP – no presente é com o sindicato da PT, no passado foi com os sindicatos comunistas da área dos transportes. E amanhã, como será? Que empresa António Costa atacará para agradar aos comunistas? E que tipo de coação – meramente política ou algo mais? – Costa exercerá sobre as empresas e agentes económicos privados que não façam favorzinhos ao seu governo?

4.2 Segundo: uma motivação política a médio/longo trecho. Ao atacar a MEO, sabendo já do negócio de aquisição da TVI pela empresa francesa, António Costa quer dar um sinal claro de que o essencial para os negócios almejarem sucesso em Portugal é contarem com o apoio do PS. Se o PS estiver de acordo, os negócios têm sucesso; senão, o PS tratará de complicar a vida aos agentes económicos privados. Ou seja: o discurso de Costa contra a Altice é manifestamente uma forma de pressão sobre uma empresa que entra agora na produção de conteúdos de comunicação social. É um aviso de Costa para a Altice ter cuidado na forma como vai estruturar a informação da TVI – mais claramente: é uma pressão para a Altice manter a atual orientação informativa da TVI, que é muito dócil para o governo socialista e da extrema- -esquerda. É um aviso para a Altice manter Sérgio Figueiredo como diretor de informação da TVI. Em suma: António Costa não quer deixar de ter o comando da TVI…Todavia, o comando, caríssimo António Costa, já não é TEO. E agora? Como é não poder mandar nos jornalistas de uma estação de televisão? Para Costa, é o maior pesadelo que pode viver… uma tragédia muito mais grave que o incêndio de Pedrógão Grande!

5. Uma derradeira nota para revelar a nossa perplexidade com a não indignação dos trabalhadores e colaboradores dos media portugueses. Ora, um dos problemas mais graves do jornalismo – e, logo, da democracia – nacional é a falta de investimento do setor, que mata a criatividade e mina a sua independência. Neste caso, há uma grande empresa francesa que investe na produção de conteúdos e na inovação, apostando nos media do futuro. E o governo português repreende a única empresa que mostra interesse pelo setor dos media nos tempos que correm. Mesmo assim, os jornalistas continuam a proteger este governo, para quem a comunicação social é um reduto exclusivo de Balsemão (por quem temos muita estima) e Joaquim Oliveira (desde que façam fretes ao poder socialista)? Inacreditável!

Escreve à terça-feira