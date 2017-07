O assunto não é para homens!

Os pais também ficam ‘grávidos’ e têm o direito de participar em todos os momentos da gravidez e do parto. Afastar os homens do processo de ter um filho é obsceno

Até que ponto um homem pode ou não assistir a uma consulta de ginecologia ou de obstetrícia da mulher? Apesar de as orientações técnicas do ministério da Saúde serem claras, a situação na prática é ambígua, porque há profissionais que barram o caminho aos homens, como se eles não fossem parte integrante de todo um processo.

Não posso deixar de contar esta história, que me foi enviada por um cliente, através de um e-mail: “Sou um futuro pai, interessado e cúmplice. Considero o nosso filho, que nascerá dentro de poucas semanas, um projeto comum que resulta do imenso amor que eu e a minha mulher temos um pelo outro.

Frequentamos uma consulta de obstetrícia de um hospital central, porque a minha mulher tem hipertensão desde a adolescência. Acompanho-a sempre às consultas, por considerar que eu próprio também devo ir à consulta. Sinto a gravidez como minha e sei, porque tenho lido sobre o assunto, que as minhas hormonas também sofrem modificações, bem como a minha emotividade e os meus ciclos de sono e de alerta. Noto isso todos os dias.

No entanto, apesar de toda a argumentação que tenho usado, sempre me fecharam a porta na cara, designadamente na consulta, com o argumento de que ‘só as grávidas é que entram e os senhores ficam lá fora’. Fico à porta, contra a vontade da minha mulher, contra a minha vontade e sem que nada me seja explicado. ‘São os regulamentos’, disse-me no outro dia uma enfermeira mais simpática.

Gostava de saber que regulamentos. Se, o que é mais provável, é que alguém diga eles existirem (não existindo!), essa pessoa não deveria trabalhar nesse serviço, por ser insensível e ressabiada, e independentemente de ser mãe ou pai – se foi mãe ou pai se calhar serviu-se do facto de trabalhar no sector da saúde para furar os ditos regulamentos, argumentando ‘eu sou enfermeiro, eu sou médico’ e entrar onde os outros não podem.

Ficámos os dois nervosíssimos, a tensão da minha mulher disparou, eu fiquei, desculpe-me o termo, ‘lixado’, e senti estar a perder algo que nunca mais poderei encontrar. Desculpe o desabafo”.

Perante um e-mail destes, o que posso escrever é que, no mínimo, expresso a minha total solidariedade para com o leitor, e afirmar que se esses regulamentos existem (creio que não, dado até que este ministro da Saúde deu indicações precisas para incentivar e permitir a presença dos pais nas cesarianas) são uma indecência e uma monstruosidade.

Os pais também estão ‘grávidos’ e têm o direito de participar em todos os momentos da gravidez e do parto. O projeto de ter um filho começa quando temos dois anos de idade e, pela primeira vez, embalamos um boneco. Depois fantasiamos, tentamos realizar, escolhemos um parceiro para o projeto e ele concretiza-se. Fazer tábua rasa de tudo isto, afastando os homens do processo de ter um filho como se eles fossem apenas – e desculpe-me o termo forte mas real – ‘porcos cobridores’, cuja ‘função’ termina ‘no ato’, é demasiado mau e obsceno.

Não posso acrescentar mais nada, a não ser que há coisas (e pessoas, nomeadamente profissionais), neste país, que excedem o que é possível imaginar, de falta de empatia, de atitudes de ‘pequenos poderes’, de insensibilidade arrogante.

Os movimentos de emancipação da mulher, para lá de tudo o que conseguiram de justo e inegável, foram também úteis noutra coisa: devolverem aos pais (aqui a palavra significa o plural de pai, sexo masculino) o gozo e o prazer de acompanhar mais de perto o crescimento dos filhos. Arredados por diversas razões, entre as quais os hábitos culturais estimulados durante tanto tempo – quer por homens, quer pelas próprias mulheres –, da alegria de criar um filho, os pais do século XXI podem sentir-se bastante mais realizados na sua tarefa ‘paternal’. A entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo depois da II Guerra Mundial, contribuiu também para se perderem alguns dos estereótipos sexistas que marcavam as sociedades ocidentais.

Apesar de ainda se dizer que um homem está ‘grávido’ quase sempre em tom de ironia, deve-se ao facto de a gravidez ser ainda considerada um fenómeno exclusivo da mulher. Há pais um pouco mais felizardos: são informados do facto desde o início, vão às consultas de saúde materna/obstetrícia, veem o bebé mexer-se na ecografia, sentem os ‘pontapés’ da criança ou ouvem o seu coração bater. Já não é mau. Mas, por muito que isto represente um avanço, a sua principal missão durante a gravidez não pode ser apenas trazer à mulher ‘chocolates e presentes’ ou desempenhar (ainda mais) tarefas no trabalho doméstico –, enquanto a desta seria prestar cuidados ao bebé que, convém relembrar, é de ambos. Aqui reside uma diferença importante e um salto qualitativo que teremos de dar. A gravidez (ou gestação, se entendermos as coisas na perspetiva da criança) é uma questão que tem a ver com três pessoas, e estas devem estar presentes nas consultas e nos atos médicos: a mãe, o pai e o bebé (ou as duas mães, nos casos de casais do mesmo sexo).

A evolução quase vertiginosa da sociedade portuguesa nas últimas décadas e as grandes alterações que se verificaram nos conceitos, atitudes e dia-a-dia das mulheres, levaram a que os pais passassem a ter um papel de relevo na educação dos filhos, e haverá muitos casais, especialmente os mais jovens, que vivem já uma realidade em que este tipo de dúvidas nunca se pôs. Espero que, para a maioria dos casais, um bom pai não seja aquele que ‘até faz de mãe’ – a função paternal é diferente da função maternal, e da boa gestão dessa diferença resulta uma mais-valia indiscutível para a criança.

Os padrões que regiam os pais de há duas ou três gerações não são os de agora, assim como a própria relação entre os cônjuges. São os filhos os maiores beneficiários destas mudanças pois passaram a ter a família completa, quando muitos deles tinham antes uma mãe e ‘um senhor que estava lá em casa’ (para não dizer que estava completamente ausente) e que só entrava no jogo para ralhar ou brincar. Esse ‘senhor’ é agora uma pessoa participante, que apoia, ajuda, conversa, em quem os filhos podem confiar – e que desempenha um papel único e insubstituível... e tem todo o direito de estar nas consultas de planeamento familiar, nas pré-natais e durante o parto.

Se esses ‘regulamentos’ existem (o que duvido)… abaixo os ‘regulamentos’ e abaixo os poderes discricionários daqueles profissionais que, ao colocarem a bata branca, ficam com o cabelo cor-de-laranja como o outro.

Pediatra, Escreve à terça-feira