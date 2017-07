Magistraturas: reformar ou reinventar os estatutos? (II)

Para reformar a justiça e desbloquear a situação das magistraturas, impõe-se reequacionar um conjunto de situações que só gerido concomitantemente pode servir de plataforma crítica à mudança qualitativa do modelo existente

A resposta do poder político e judicial às legítimas expetativas profissionais dos magistrados tem assentado essencialmente no aumento sucessivo de lugares de promoção, sediados nas instâncias ou escalões hierárquicos superiores da organização judiciária.

Tal resposta teria necessariamente de atingir, um dia, um limite.

Se não foi alcançado já, estará muito próximo.

Mesmo que o inelutável decurso do tempo permita ampliar ligeira e regularmente os horizontes de progressão profissional de uns poucos, não mais esta solução poderá, a prazo, satisfazer a maioria dos magistrados.

Não há e não pode haver, com efeito, imaginação e lógica funcional capazes de justificarem o empolamento persistente de lugares de topo das magistraturas e o contínuo esvaziamento da primeira instância de magistrados experimentados.

O bloqueio daqui decorrente constituir-se-á, porém, como um teto injusto para as aspirações de muitos dos magistrados. Para as pretensões dos mais ativos e capazes, e também para as daqueles que, cumprindo sempre com empenhamento e rigor as suas funções, não podem ou não querem, por razões atendíveis, aceder logo a lugares de promoção.

A necessidade de romper tal bloqueio deveria obrigar os responsáveis a reequacionar um conjunto de situações que só gerido concomitantemente pode servir de plataforma crítica à mudança qualitativa do modelo existente.

De um lado, importa reequacionar o regular crescimento dos quadros das magistraturas, só entendível devido ao conjunto de tarefas que lhes são exigidas para cumprimento das suas funções constitucionais, refletindo sobre as razões e o modo como tais tarefas foram estipuladas e desenvolvidas, tanto por via processual como jurisprudencial e hierárquica.

Serão todas absolutamente necessárias para o cumprimento das funções constitucionais das magistraturas?

Estarão todas elas a ser concebidas e cumpridas de modo “inteligente” e eficaz, e tendo em vista os objetivos funcionais que a Constituição atribuiu às magistraturas?

Ou servirão apenas, muitas delas, para artificialmente permitir justificar um sistema de progressão que responda, ainda que mal, às legítimas – sublinho, legítimas – aspirações profissionais dos magistrados?

Creio dever ser esta a primeira análise a ser feita se queremos encontrar soluções justas e eficientes para o funcionamento da justiça.

A outra análise, paralela, mas não desconectada daquela, respeita à possibilidade de planear as carreiras dos magistrados através de dois processos distintos, mas não incompatíveis, de progressão: um, baseado na antiguidade com bom desempenho; e outro na natural apetência de alguns para exercerem funções mais complexas, mais trabalhosas e de maior responsabilidade.

A conjunção equilibrada de soluções daí resultantes evitaria a hipertrofia de lugares de topo, criados, hoje, sobretudo para poder responder a expetativas profissionais dos magistrados: as dos que querem empenhar-se em funções de maior responsabilidade e as daqueles que trabalham bem, mas não alimentam tais pretensões, ou ainda não viram chegado o momento de as poder concretizar.

Para que um processo de reforma baseado nestas duas vertentes possa ter lugar e possa contar com o empenhamento sério de todos os interessados, é, no entanto, necessário estabelecer garantias reais que impeçam o seu aproveitamento para o apoucamento das já muito deterioradas aspirações dos que, atualmente, trabalham na justiça.

Isto, creio, está ao alcance de todas as partes.

