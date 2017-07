Um casaco com alegados vestígios de sangue e marcas de um buraco de bala e golpes de faca foi encontrado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O casaco foi abandonado na zona de embarque o que alertou as autoridades, de acordo com o Jornal de Notícias.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto que, entretanto, já identificou passageiros de um voo com destino à Ucrânia, e que fez escala no Porto.