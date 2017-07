A maioria dos jornais não deixa escapar uma referência na capa ao número de mortos de Pedrógão, e à forma como o primeiro-ministro está a lidar com a noticia de que há mais vítimas mortais do que as inicialmente anunciadas.

O Público chama ainda a atenção para a eterna questão das vagas nas escolas públicas, dando conta de que num estabelecimento a polícia foi mesmo chamada a intervir por problemas com as matrículas.

Jornal i

O mistério de Pedrógão Grande. Porque não divulga a justiça p nome dos mortos?

DJs, peixe fresco e petiscos. Como os mercados se reinventaram e deram a volta por cima

Cavaco homenageado na Galiza. Passos assistiu na primeira fila

Genro de Trump admite encontro com russos mas nega conspiração

Transferências. Manchester City já gastou 238 milhões de euros

Correio da Manhã

Câmaras sacam mais dinheiro às famílias

Jurista perde filho de cinco anos e lidera revolta das vítimas

Dez contratos sob suspeita no 'Marquês'

Javali resgatado a 300 metros da Costa algarvia

Jornal de Notícias

Governo quer cortar número de farmácias de serviço

Incêndios mantêm António Costa sob pressão

Casaco com buraco de bala encontrado no aeroporto

Público

Pedrógão. Lei permite a Costa pedir fim do segredo de justiça

Vagas nas escolas. Pais revoltados com problemas nas matrículas. Polícia chamada em intervir em escola de Lisboa

Esquerda contra taxas da caixa e CDS questiona Mário Centeno

Investigar casos de corrupção demora mais de quatro anos

Assembleia da República vai reforçar meios da UTAO

Automotora história da linha de Sintra será destruída

Diário de Notícias

Ministra quer mais pulseiras eletrónicas mas juízes insistem em prisão preventiva

Estrela Pop visita casal Macron num momento em que popularidade do Presidente cai

Neymar. Guerra de 222 milhões entre PSG e Barcelona ameaça tornar craque na transferência mais cara de sempre

Adolescente alemã que combatia pelo ISIS agora só quer "voltar para casa"

Remodelação no governo chega também à bancada do PS

Jornal de Negócios

Capital Group com aposta milionária na dívida portuguesa

BCE dá luz verde a Forero na liderança do BPI

Grupo Urbanos negoceia recuperação com credores

IRS. Novas regras para pais separados

Grécia. Tsipras reconhece erros e regressa aos mercados

A Bola

Pizzi é a voz da confiança das águias. Promessa de campeão

Record

Jesus quer William no playoff. Venda do jogador a clube da Premier está iminente

O Jogo

Aboubakar aceita negociar contrato. Camaronês seduzido pelo novo protagonismo no FC Porto

Quatro na corrida por Adrien