Levantam-se dúvidas, remetem-se respostas.

Depois de surgirem dúvidas acerca do número oficial de mortos divulgado pelo governo (64), António Costa veio ontem dizer que “não é o governo que constrói a estatística”, sendo as “autoridades técnicas” a fazê-lo, como o Instituto de Medicina Legal.

Embora tenha considerado este sábado que “já está tudo esclarecido pela Autoridade Nacional da Proteção Civil e pelo Ministério da Justiça”, esta segunda-feira o primeiro-ministro corrigiu o compasso: “Se alguém tem conhecimento de um maior número de vítimas deve, obviamente, comunicar imediatamente esse facto à Polícia Judiciária e ao Ministério Público”, pediu o chefe de governo socialista.

Para Costa, no entanto, “a dimensão desta tragédia não se mede pela dimensão dos números”, no sentido em que não seria “menor se tivesse sido metade o número de pessoas que faleceram”. Nem, então, maior, caso estejam números em falta.

“Todas as aldeias foram vistas casa a casa, quer pela Segurança Social, quer pelas autoridades, que não reportaram mais nenhuma vítima para lá daquelas que foram reportadas”, garantiu o chefe de governo.

Costa assegurou também que os critérios para a contabilização dos defuntos não são da responsabilidade do governo, sendo que a imprensa já levantou a possibilidade de casos em que as vítimas do incêndio não faleceram em circunstâncias englobadas nesses critérios: nem devido a “queimadura” nem devido a “inalação de fumos”.

Na tarde de ontem, o gabinete do primeiro-ministro lançou um comunicado à imprensa, informando que “a 14 de julho o Instituto Nacional de Medicina Legal foi notificado pelo Ministério Público de que o processo das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande se encontrava em segredo de justiça e que a divulgação da lista de vítimas será feita pelo Ministério Público se e quando o considerar adequado”.

Do lado do ministério da Justiça, que tutela o Instituto de Medicina Legal mencionado por Costa, comunicou-se também ontem que “o INMLCF [o instituto de medicina legal] fez hoje o levantamento de todos os processos relativos a corpos que deram entrada nos seus 28 serviços desde o passado dia 18 de junho até à presente data, não tendo sido obtida qualquer informação adicional relativamente à que já existia e assim se mantendo a nota da identificação de 64 vítimas mortais”.

Contactado pelo i, o gabinete de imprensa do Ministério Público, que coordena a investigação, reforça “que todos os elementos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público serão analisados e investigados”, na senda do apelo de António Costa a que quaisquer novos elementos sejam enviados às autoridades competentes.

Neste momento, a Procuradoria-Geral da República pondera publicar a lista das 64 vítimas, mas somente após cruzar os nomes com outras listas reunidas pela sociedade civil, como a noticiada pelo i de ontem.

As consequências ‘diretas’

Ontem, Constança Urbano de Sousa, ministra da Administração Interna, também veio afirmar que “não existe nenhuma lista secreta, todas as pessoas foram identificadas pelo Instituto de Medicina Legal que faleceram na consequência direta, naturalmente, desse incêndio”.

“O Governo não mantém nenhuma lista secreta. A lista de vítimas consta num processo judicial em segredo de justiça”, clarificou ainda a ministra, atentando que “não é o governo que tem a lista, é o Ministério Público, que é independente do governo”.

Ontem, o Ministério da Justiça afirmou em novo comunicado ter conhecimento de uma morte por atropelamento – portanto não direta – “desde o primeiro momento”, embora esta não esteja na lista das 64 mortes e outro inquérito esteja aberto sobre a mesma.

Dúvidas quanto ao segredo de justiça

O segredo de justiça, que tem sido alegado pelo governo para a não revelação da lista de mortos nos incêndios, é um argumento visto de forma algo cética por juristas.

Para Rogério Alves, “o segredo de justiça não pode ser obstáculo a que seja divulgada a lista das pessoas que morreram”.

O advogado clarifica que se o processo está em segredo de justiça, tal “significa que as diligências empreendidas pelo Ministério Público para apurar a verdade e eventuais responsabilidades criminais são segredo”.

No entanto, prossegue Alves, “há elementos dentro de um processo em segredo de justiça que não estão em segredo de justiça”. E dá um exemplo. “Quando há um assalto a um carro e morrem duas pessoas, sabe-se quem morreu. O segredo de justiça serve para apurar quem são os culpados, não as vítimas do assalto. Não são as vítimas que são segredo, são os culpados”, demonstra.

“Não entendo porque se está a justificar com segredo de justiça algo que não deve ser justificado com segredo de justiça”, conclui o jurista.

Luís Menezes Leitão, professor universitário de Direito, também mantém algumas dúvidas sobre o tema.

Ouvido pelo i, o jurista defende que “o segredo de justiça não abrange a identidade das vítimas mortais tendo o óbito que ser registado obrigatoriamente no registo civil”. Nesse sentido, para Menezes Leitão, “não faz sentido” o governo remeter para o Ministério Público. “As conservatórias hão de ter o registo dos óbitos ocorridos em Pedrógão Grande”, indica, em jeito de conclusão.

Segundo o Código de Processo Penal, “o segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade judiciária, quando forem necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação”, seja “a pedido de pessoas publicamente postas em causa”, seja para “garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública”.