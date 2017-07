Cavaco Silva recebeu ontem a medalha de ouro da Galiza, numa cerimónia em Santiago de Compostela. O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho foi convidado pelo governo da Galiza para assistir à homenagem ao ex-Presidente e aceitou.

No discurso que fez, Cavaco Silva afirmou só ver “como razão para a distinção” o facto de, enquanto primeiro-ministro e Presidente da República, “ter percebido que era do interesse comum de Portugal e da Comunidade Autónoma da Galiza aprofundarem o diálogo político e as relações em todos os domínios, em ordem a melhorar o bem-estar das populações”.

“Muito me orgulho de, como primeiro-ministro e como Presidente da República, ter contribuído, juntamente com os líderes da Junta da Galiza, para afirmar o norte de Portugal e a Galiza como um espaço europeu privilegiado de interação e cooperação”, disse o antigo Presidente.

Cavaco recordou as suas visitas à Galiza: “Em 2015 desloquei--me à Corunha, juntamente com sua majestade o rei Filipe vi, para me associar ao reconhecimento público do trabalho realizado pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular em prol do progresso económico, social, cultural, científico e tecnológico da Comunidade da Galiza e do norte de Portugal.”

No seu discurso, o antigo Presidente quis também homenagear Fraga Iribarne, que foi ministro do ditador Francisco Franco e depois teve um papel importante na transição para a democracia em Espanha. Foi número dois do governo espanhol formado a seguir à morte de Franco e depois presidiu à Comunidade Autónoma da Galiza (“Xunta de Galicia”).

“Permitam-me que recorde também o presidente D. Manuel Fraga Iribarne que, no Ano Santo Xacobeo de 1993, me guiou a mim e à minha mulher no conhecimento da riqueza histórica, paisagística e económica da Galiza. Manuel Fraga foi o grande obreiro do diálogo e da cooperação entre as administrações públicas dos dois lados da fronteira, a cujo esforço me associei várias vezes”, disse Cavaco Silva.

O ex-Presidente da República recordou as várias vezes que esteve na Galiza, nomeadamente o doutoramento honoris causa que lhe foi atribuído pela Universidade da Corunha e os encontros com o presidente da Junta da Galiza, D. Alberto Núñez Feijóo.

Cavaco e Feijóo assinaram o Memorando de Entendimento para a Adoção do Português como língua estrangeira de opção no Ensino Educativo não Universitário da Comunidade Autónoma da Galiza.

“Estas e outras ações foram uma expressão da minha vontade de contribuir para fazer do rio Minho um traço de união, um fator de proximidade e convivência amiga, um convite ao diálogo e à cooperação entre Portugal e a Galiza”, disse Cavaco, que recordou o político Miguel Ángel Blanco, fazendo “uma condenação absoluta e firme de todas as formas de terrorismo.”