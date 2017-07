Há muitas pessoas que ficam viciadas em café, e não conseguem passar um dia ou horas sem beber. Mas a ciência tem uma explicação para isto.

O consumo diário de café está relacionado com os genes. De acordo com um estudo realizado por várias instituições italianas e holandesas, revela uma abordagem totalmente diferente do que se tem dito. Afinal há pessoas com maior propensão a ficarem viciadas em café, pois isto já está inscrito nos genes.

Os investigadores observaram os hábitos de consumo de café de carca de 1200 pessoas residentes em duas vilas de Itália, e analisaram os seus genomas.

No fim da análise, concluiram que há um gene – PDSS2 – que desempenha um papel importante no que diz respeito ao metabolismo da cafeína.