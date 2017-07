Steven Spielberg revelou as primeiras imagens do seu novo filme “Ready Player One” numa apresentação para os que se reuniram durante o fim-de-semana na Comic Com de San Diego, Califórnia.

A partir do romance homónio de Ernest Cline, “Ready Player One” leva-nos ao futuro, a 2045, a história de Wade (Tye Sheridan) um adolescente que dá início a uma caça ao tesouro num jogo de realidade virtual.

O protagonista do filme que tem estreia prevista nos Estados Unidos para março do próximo ano há de se cruzar com Freddy Krueger, o monstro de “Pesadelo em Elm Street” (1984), de Wes Craven, 1984) w ainda viajar no DeLorean de “Regresso ao Futuro” (1985), de Robert Zemeckis, num mundo com recursos esgotados em consequência de uma grave crise energética.

O elenco de “Ready Player One” conta ainda com Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Simon Pegg ou Mark Rylance.