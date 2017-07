Houve um tempo em que os cremes de praia garantiam uma tonalidade acastanhada, natural, saudável, e os anúncios gritavam:

– Don’t be a paleface!

É de estalo!

– Não seja um cara-pálida!

Touro Sentado e Cavalo Louco devem ter dito o mesmo quando destroçaram a cavalaria do general Custer em Little Bighorn.

Foi em 1944 que um farmacêutico chamado Benjamin Green inventou uma loção para dourar a pele, se quisermos utilizar uma expressão para dourar a pílula. Dourar seria, hoje, um eufemismo até desagradável. Mas, enfim, falamos de gerações que ainda não viviam paredes-meias com a praga dos melanomas.

Aliás, a primeira imagem de marca desse creme saído da imaginação de Green foi exatamente a cabeça de um velho chefe índio com o seu cocar de penas.

Lá está: não seja um cara-pálida.

Depois, surgiu a ideia do rabiosque- -pálido. Um cãozinho – um spaniel negro – puxando o fato de banho de uma pequerrucha envergonhada. Toda ela coradinha, não apenas nas bochechas vermelhas, com o corpo de um tom invejável e os glúteos brancos como a neve. O Coppertone só se barrava na pele que ficava à vista.

Era, por assim dizer, um tonalizante.

O desenho entrou para os dias de verão de todo o mundo. Joyce Ballantyne-Brand, uma artista pin-up, fez uma primeira versão desse cartaz, que acabou por ser implantado em tamanho gigante pelas praias da Florida, e após esta ter sido consumida por um incêndio, avançou para a versão definitiva. Corria o ano de 1959.

Joyce admitiu que tinha usado a sua filha Cheri como modelo.

Não tardou a surgir uma versão movimentada do anúncio – uma repetição contínua do cachorro puxando o calção da garota.

Dizem que ainda existe um deles em Miami Beach, mas não consegui confirmá-lo.

Finalmente, o cinema e a Coppertone encontraram-se. Produziu-se um filme curto com uma menina a sério. Tinha três anos e chamava-se Jodie Foster. Foi o seu primeiro papel. Tornar-se-ia uma atriz de coturno. Primeiro numa série de séries de televisão, depois no mundo inimitável de Hollywood.

Jodie Foster foi a menina da Coppertone em 1965. Em 1976 foi a prostituta adolescente de “Taxi Driver”, que lhe valeu nomeação para um Óscar.

Precoce, mas ainda agora uma cara- -pálida.

Por seu lado, Cheri, a filha de Joyce, ainda há dias surgiu num programa televisivo. Apresentando-se: “I’m Cheri Irwing and I’m the baby that modeled for Coppertone Trade Mark.”

Não parecia absolutamente feliz ao afirmá-lo. Mas, enfim, também já lá vai uma fatia de tempo muito razoável.

O facto é que ser a menina da Coppertone lhe marcou a vida para sempre.

– Sobretudo no meu tempo de universidade, fui a vítima de todas as brincadeiras possíveis. Quando alguém sabia que eu era a miúda do anúncio, virava--se para mim e dizia: baixa as calças e prova-o! Achavam a piada irresistível.

A Coppertone envelheceu como Cheri e Jodie. E passou pela pele de outras mulheres que não queriam ser caras- -pálidas. Já do cãozinho parece não haver notícias. O que é injusto.