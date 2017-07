Uma criança sul-africana que nasceu com o vírus da sida tem vindo a viver de forma saudável, sem tomar qualquer medicação, tendo sido apenas submetida a um tratamento durante os primeiros meses de vida.

Este é o terceiro caso de remissão do vírus, sem qualquer tratamento, que é observado numa criança, segundo revela um estudo apresentado na conferência internacional sobre investigação em VIH, que decorre em Paris, França.

Tudo isto "vem reforçar as esperanças de um dia libertar crianças seropositivas do fardo de um tratamento ao longo da vida, tratando-as por um curto período nos primeiros meses de vida", refere o diretor do Instituto norte-americano de Doenças infecciosas, Anthony Fauci.

No entanto, Anthony não exlui a hipótese de haver sempre uma recaída, como pode acontecer em qualquer caso que esteja em remissão.

"Mas o facto de esta remissão ser verificada por um longo período sugere que pode ser sustentável", indicou ainda o investigador, citado pela France Presse.