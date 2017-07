De acordo com Charles Spence, professor da Universidade de Oxford e investigador de psicologia experimental, a cor pode ter um grande impacto tanto no apetite como na quantidade de comida.

Isto significa que a cor tem a capacidade de acionar um sinal de perigo ou de repulsa no cérebro, portanto ao contrário do que acontece com os pratos brancos, comer em pratos de cores fortes - como o vermelho ou o preto - pode ser uma boa forma de enganar o sistema nervoso e consequentemente, o apetite.

Charles Spence aponta ainda outros dois fatores que podem ajudar: a apresentação do prato e ainda a música, pois o facto de ouvir algo faz com que a comida lhe saiba melhor, melhorando assim o processo digestivo da mesma.