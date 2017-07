Ellen Page, a atriz principal do filme “Juno”, tem vindo a ser ameaçada no Instagram e, de acordo com o site TMZ, Page tem recebido mensagens de um desconhecido que a tem ameaçado de morte.

Frases como “Inútil e mentirosa” ou “vais morrer nas minhas mãos” são várias das ameaças feitas. No entanto as ameaças não ficam por aqui: “Irei encontrar a Ellen, sequestrá-la, cortar-lhe a garganta e deixarei que todos possam ver esse momento no meu Instagram”, esta é outra das mensagens que a atriz recebeu.

A atriz não comentou nada sobre o assunto em público, mas segundo o site, a polícia de Los Angeles já está a investigar o caso para descobrir quem é o autor das ameaças.