A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) reembolsou ao Fundo Monetário Internacional (FMI) mais cerca de 1750 milhões de euros em julho, o que significa que Portugal já pagou 60% do empréstimo. Estes reembolsos correspondem a amortizações de capital que originalmente eram devidas entre junho de 2019 e março de 2020, revela o IGCP.

A medida já tinha sido anunciada pelo ministério das Finanças, sendo que na altura, o ministério tutelado por Mário Centeno dava conta de que até ao final de agosto Portugal pretendia reembolsar antecipadamente mais 2600 milhões de euros ao FMI, antecipando as amortizações do empréstimo que ocorreriam até abril de 2020. Isto significa que, com este reembolso e, perante o compromisso do governo português, o tesouro deverá pagar antecipadamente mais cerca de 850 milhões de euros até agosto.

Recorde-se que, em junho, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) autorizou o pedido de Portugal para voltar a fazer pagamentos antecipados ao FMI no montante de 9.400 milhões de euros. Em maio, depois de a Comissão ter recomendado a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), o Governo português pediu autorização aos seus parceiros europeus para pagar antecipadamente ao FMI quase 10 mil milhões de euros dos empréstimos concedidos durante o programa de assistência financeira.