“Não conspirei, e não tenho conhecimento de que alguém na campanha conspirou, com qualquer governo estrangeiro”. A garantia é de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, genro do presidente dos EUA e conselheiro próximo da sua administração, e foi tornada pública através de um comunicado de 11 páginas, divulgado esta segunda-feira pelo próprio, horas antes de ser ouvido na comissão de Inteligência do Senado norte-americano.

O empresário de 36 anos confirmou, no entanto, ter tido “talvez quatro contactos” com “a Rússia e representantes russos”, durante e depois da campanha, mas catalogou-os como “habituais”, no âmbito de uma candidatura presidencial. Estes encontros contrariam o conteúdo do formulário que entregou, em janeiro, para obter a credencial de segurança necessária para trabalhar na Casa Branca, facto que Kushner justifica como resultado de um “erro” de um assessor seu, no preenchimento da declaração.

Entre os “quatro” contactos com elementos russos admitidos, o genro do presidente Trump incluiu o encontro com uma advogada russa, em junho do ano passado, na Trump Tower, juntamente com Donald Trump Jr. e o ex-diretor de campanha Paul Manafort, mas garante que não sabia que o mesmo se destinava à troca de informações comprometedoras sobre Hillary Clinton.

Kushner diz que recebe centenas de emails por dia e que, por isso, não leu o email reencaminhado por Don Jr. que explicava o propósito da reunião com a “advogada do governo russo”. “Na realidade pedi a um assistente para me telefonar ao fim de 10 minutos (...) para ter uma desculpa para abandonar a reunião”, adiantou o marido de Ivanka que, à semelhança de Don Jr., qualificou o encontro como uma “perda de tempo”.

Jared Kushner confirma ainda que se reuniu com um banqueiro russo, por uma vez, e com o embaixador da Rússia nos EUA, por duas. Em nenhum desses encontrou, garante o empresário, debateu-se o estabelecimento de um canal de comunicação seguro, entre a administração Trump e o Kremlin, ou o levantamento das sanções à Rússia, com tem sido adiantado pela comunicação social norte-americana.