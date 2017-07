Muitas das invenções começaram com uma experiência errada. Agora, alguns cientistas desenvolveram um objeto chamado ‘Vaginal Pressure Inducer’ (em português ‘Estimulador de Pressão Vaginal’) para ajudar ao desconforto, na esperança de se perceber a relação entre a excitação sexual e a dor genital, verificando-se que as mulheres podem desenvolver uma tolerância à pressão vaginal e à dor.

O estudo, publicado no Journal of Sex and Marital Therapy, explicou que o objeto consiste num balão que é inserido na vagina e vai enchendo gradualmente com água à temperatura do corpo, induzindo pressão na parede vaginal.

Os investigadores da Universidade de Maastricht, na Holanda, testaram o dispositivo em 42 mulheres saudáveis, com cerca de 24 anos de idade.

As mulheres tiveram de classificar a experiência, numa escala de 10 pontos, variando de desagradável a agradável, atribuindo no geral uma pontuação de 7.2, incluindo comentários como estranho, estimulante e interessante.

Muitas mulheres sentem dor durante ou após o sexo e esta condição pode ser causada por inúmeros fatores, estando associada muitas vezes ao bem-estar e emoção das pessoas. Este estudo pode ter alguns resultados importantes para compreender esta dor e ajudá-la a desaparecer.