A maioria das pessoas já teve a sensação de estar a ser observado, mas como é que isso é possível? Existe uma explicação, que está relacionada com o egocentrismo do ser humano.

Segundo o El Confidencial, o psicólogo Edward Titchener, em 1989, sugeriu que isto acontece porque estamos preocupados com o que passa nas nossas costas, explicando que se trata de uma espécie de egocentrismo que nos faz achar que estamos sempre a ser observados, avaliados e julgados pelo que fazemos.

A ciência revelou ainda que os nossos olhos veem mais do que imaginamos, pois um estudo realizado em 2013, feito com pessoas cegas, revelou que apesar de estas terem consciência do que estava à sua frente, a atividade da sua amígdala aumentava quando lhes mostravam imagens com rostos a olhá-los fixamente.

Os nossos cérebros trabalham mais do que nos apercebemos e por isso é que temos a sensação de que estamos a ser observados, pois o mais provável é que o cérebro tenha captado sinais que escapam ao nosso campo de visão.