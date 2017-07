Um ex-atleta olímpico que ficou paralisado no ano passado conseguiu cumprir a promessa que tinha feito à sua noiva: andar pelo próprio pé no dia do casamento.

Jamie Nieto competiu pelos EUA nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2012, no salto em altura, tendo ficado conhecido pela forma como festejava cada resultado, através de um salto mortal. Todavia, em abril do ano passado, caiu sobre o pescoço, acabando por sofrer uma lesão na espinal medula.

Os médicos indicavam que o atleta nunca voltaria a andar pelo próprio pé, mas Jamie Nieto nunca desistiu do seu sonho e desafiou o prognóstico dos profissionais de saúde, acabando por superar com sucesso o seu objetivo.

Jamie Nieto andou pelo seu próprio pé na igreja, como se pode ver num vídeo divulgado por um jornalista da NBC.

Sinto-me abençoado e contente por estar aqui. Trabalhei muito para chegar a este ponto e acho que é o primeiro passo de muitos na minha recuperação", disse Jamie Nieto à AP.