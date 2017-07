Há sete vezes mais famílias a querer comprar manuais usados na plataforma online Book in Loo, contudo a procura é muito superior à oferta.

A Book in Loop é uma plataforma online de compra e venda de manuais usados do 5º ao 12º ano com desconto de 60% que foi lançada no ano de 2016. Desde então, têm vindo a ter cada vez mais pessoas a aderirem e a reutilizarem livros escolares já usados.

De acordo com a empresa, estima-se que o número de famílias a utilizarem a plataforma aumente consideravelmente. Há muita gente a querer comprar manuais usados com 60% de desconto, contudo há pouca gente a querer doá-los mesmo recebendo 20% do seu valor.

A recolha e entrega de livros pode ser feita em toda rede dos supermercados Continente, Bom Dia, Modelo ou Note, no âmbito de uma parceria com a Sonae para a campanha de 2017, que começou a 15 de junho e terminará a 6 de agosto. Há ainda 600 quiosques espalhados pelo país para entregar livros restaurados a quem os comprou na plataforma.