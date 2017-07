A banda Linkin Park partilhou recentemente através das redes sociais uma mensagem emotiva, em forma de carta aberta, sobre o falecido vocalista Chester Bennington.

Pode ler a carta, traduzida na íntegra, abaixo:

“Querido Chester,

Os nossos corações estão partidos. As ondas de dor e de negação ainda varrem na nossa família enquanto tentamos conciliar o que aconteceu.

Tocaste tantas vidas, talvez mais do que achavas. Nos últimos dias, assistimos a um manifestar de amor e apoio, em público e em privado, oriundo de todo o mundo. A Talinda e a família agradecem, e querem que o mundo saiba que tu eras o melhor marido, filho e pai; a família nunca vai estar completa sem ti.

Ao falar contigo sobre o nosso futuro, o teu entusiasmo era contagiante. A tua ausência deixa um vazio que não será preenchido – falta aquela voz selvagem, engraçada, criativa, amável e generosa. Tentamos recordar-nos que os demónios que te tiraram de nós sempre estiveram presentes. Afinal de contas, foi precisamente a forma como cantavas sobre esses demónios que fez com que as pessoas se apaixonassem por ti. Tu exibia-los corajosamente e, com isso, aproximaste-nos e ensinaste-nos a ser mais humanos. Tinhas o maior coração e conseguias fazê-lo saber.

O nosso amor por fazer e interpretar música é inextinguível. Ainda que não saibamos que caminho nos reserva o futuro, sabemos que cada uma das nossas vidas é melhor por tua causa. Obrigado por essa dádiva. Amamos-te, e sentimos muitas saudades.

Até ao nosso próximo encontro,

LP”

Recorde-se que Chester Bennington foi encontrado morto na sua residência de Los Angeles, na quinta-feira, dia 20. Tinha 41 anos de idade.