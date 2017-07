O Discovery Channel está a ser alvo de várias críticas por parte dos espetadores, por ter anunciado que Phelps ia competir contra um tubarão branco, o que na verdade acabou por não acontecer. Michael Phelps competiu com um tubarão, mas apenas numa imagem simulada, criada a partir de um computador.

"Obviamente, não pudemos pôr o Michael numa pista e um tubarão branco na outra. Temos de fazer uma simulação", adiantou o cientista Tristan Gutteridge durante o programa, que acabou por ser, para muitos que assistiam, uma desilusão.

O programa chamava-se “Phelps vs.Shark: Gold vs. Great White”, tudo isto porque se trata de uma referência às medalhas olímpicas de ouro ganhas por Phelps nos jogos olímpicos.

"Competi com os nadadores mais rápidos do planeta. Exceto um. Será que sou mais rápido do que um tubarão?", pergunta o campeão na promoção do programa.

Após o anúncio desta competição, o público criou expectativas em relação ao programa, que também foi transmitido em Portugal, acabando por ficar desiludido quando descobriu que não ia haver, de facto, uma corrida entre um tubarão branco e Michael Phelps. Contudo não há relatos de queixas.

"Perdi 60 minutos da minha vida a ver Michael Phelps a competir com a um tubarão falso gerado por computador. Estou muito chateado", pode ler-se num dos comentários feitos no Twittter, por um espetador do programa.

Recorde-se que Michael Phelps já arrecadou 23 medalhas de ouro.