Manchester United e Real Madrid defrontaram-se na madrugada desta segunda-feira na Califórnia, Estados Unidos, num particular inserido na International Champions Cup, prestigiada competição de pré-temporada. O encontro - uma espécie de aquecimento para a Supertaça Europeia, que irá opôr estas duas equipas - acabou empatado 1-1, mas os Red Devils foram mais felizes no desempate por grandes penalidades.

Antes da partida ter início, José Mourinho fez questão de cumprimentar os jogadores do Real Madrid - muitos dos quais foram treinados por si, na passagem do "Special One" pelos merengues, entre 2010 e 2013.

No jogo propriamente dito, o United acabou por ser superior, fruto da pré-temporada já bem mais adiantada - foi o seu quarto jogo e apenas o primeiro do Real Madrid, que ainda nem conta com todos os jogadores do plantel. Cristiano Ronaldo, por exemplo, só volta aos trabalhos a 5 de agosto.

Em cima do intervalo, Martial fez uma jogada extraordinária pelo flanco esquerdo, deixando para trás vários jogadores do Real Madrid e servindo de bandeja o golo a Lingard. Na segunda parte, e já com ambas as equipas recheadas de reforços, o Real chegou ao empate num penálti convertido por Casemiro a punir falta de Lindelof sobre Theo Hernández, jogador contratado ao Atlético de Madrid para colmatar a saída de Fábio Coentrão.

No desempate por grandes penalidades, ambas as equipas falharam várias - com o ex-central do Benfica novamente em destaque pela negativa -, mas o United acabou por levar a melhor, vencendo por 2-1. Veja todo o resumo aqui:

No fim, José Mourinho considerou que o facto de o Real Madrid ter apresentado uma equipa mais jovem na segunda parte desmotivou os jogadores do Manchester United. "Foi um bom treino para nós, uma primeira parte muito boa frente a um Real Madrid de primeira. Creio que perdemos motivação quando defrontámos uma equipa mais jovem, perdemos intensidade e apetite. Os rapazes que jogaram a segunda parte ficaram desiludidos por não defrontarem os melhores jogadores do Real Madrid e a melhor equipa. A segunda parte não foi boa, mas no geral fiquei satisfeito", realçou o técnico português, lamentando apenas a lesão de Ander Herrera, que esteve apenas dez minutos em campo.