Mais uma transferência milionária a envolver o Manchester City. O conjunto orientado por Pep Guardiola oficializou esta segunda-feira a contratação de Benjamin Mendy, lateral-esquerdo francês que se cotou como um dos grandes destaques do Mónaco de Leonardo Jardim na última temporada: fez 39 jogos, um golo, conseguiu o título de campeão, a chegada às meias-finais da Liga dos Campeões e à seleção francesa.

Mendy assinou por cinco anos com os Citizens, que deixam nos cofres do clube do Principado um valor a rondar os 57,5 milhões de euros. A época passada, os monegascos haviam pago 15 milhões para o resgatar ao Marselha...

O City assume assim cada vez mais a sua posição como grande tubarão deste mercado: vai já em 240,5 milhões de euros gastos nesta janela de transferências. Além de Mendy, pagou ainda 51 milhões por Kyle Walker (Tottenham), 50 por Bernardo Silva (Mónaco), 40 por Ederson (Benfica), 30 por Danilo (Real Madrid) e 12 por Douglas Luiz (Vasco da Gama).