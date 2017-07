Os mosquitos são atraídos por diversas razões, no entanto há várias coisas que pode mudar na sua rotina para evitar ser picado por mosquitos, pelo menos é o que revela a ciência.

Os mosquitos são conhecidos, em alguns casos, por serem fortes transmissores de doenças, como é o caso do Zika, da malária, da febre amarela e, por exemplo, do dengue. Mas há várias formas de conseguir evitar estas picadas. O Business Insider criou uma lista de 9 fatores que o fazem ser irresistível aos mosquitos.

1- Os mosquitos gostam de pessoas que emitem mais dióxido de carbono quando respiram, como é o caso de pessoas com excesso de peso e mulheres grávidas;

2- Fazer exercício físico faz com que haja a produção de ácido lático, o que faz com que os mosquitos sejam atraídos pelo cheiro do suor;

3- Um estudo recentemente realizado revelou que as pessoas que bebem cerveja têm mais tendência a ser picadas por insetos;

4- Pessoas com o tipo de sangue O, seja positivo ou negativo, são mais atrativas para os mosquitos do que pessoas com outro tipo de sangue;

5- Há alguns casos em que as pessoas têm um determinado gene que as torna mais atrativas para os mosquitos, contudo também podem ter uma probabilidade maior de ter uma reação negativa à picada;

6- Pessoas com várias bactérias na pele estão muito mais sujeitas a serem picadas do que pessoas que tenham uma pele mais ‘limpa’;

7- Alguns corpos têm determinados compostos que atraem os mosquitos;

8- Nos caso da malária: os mosquitos são duas vezes mais atraídos para picarem as grávidas, devido a algumas alterações hormonais que o corpo destas sofre;

9- De acordo com um estudo, as mulheres são, geralmente, muito mais ‘apetecíveis’ aos insetos.