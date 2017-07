Os cientistas já descobriram a origem do misterioso sinal de rádio detetado no espaço.

De acordo com a equipa do SETI, Centro de Investigação de Inteligência Extraterretre, de Berkeley, da Universidade da Califórnia, tratava-se de uma transmissão de um ou mais satélites geoestacionários que apareceram perto do o Ross 128.

Recorde-se que na semana passada foi detetado misterioso sinal rádio que vem do espaço, mais propriamente da estrela Ross 128, que fica a 11 anos-luz de distância. Na altura pensou-se que poderia ter origem em qualquer forma de vida, contudo já se veio confirmar que se tratou de uma interferência de satélites distantes.