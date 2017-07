A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou esta segunda-feira, em comunicado, que vai investigar circunstâncias de morte de mais uma vítima do incêndio em Pedrógão Grande.

"O Ministério Público, no momento em que teve conhecimento do incêndio de Pedrógão Grande e suas consequências, instaurou inquérito nos termos legais, sendo as investigações desde logo iniciadas em estreita colaboração com a Polícia Judiciária (PJ) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o apoio do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) e das demais instituições envolvidas", lê-se no comunicado.

No entanto, em face da notícia avançada pelo semanário Expresso, que dava conta de uma 65ª vítima, e das explicações do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a PGR decidiu instaurar "um outro inquérito com vista à investigação das circunstâncias que rodearam a morte de mais uma vítima no âmbito de um acidente de viação".

"Todos os elementos ora vindos a público, designadamente através da comunicação social, serão objeto de análise e investigação".

A PGR apela ainda "a todos os que tenham conhecimento de quaisquer factos relacionados com os incêndios de Pedrogão Grande o envio dos mesmos ao Ministério Público". A informação deve ser enviada para

Procuradoria da República

DIAP de Leiria

Avenida Marquês de Pombal, n.º 1, 1.º e 2.º

2410-152 Leiria