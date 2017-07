Um vídeo captado por uma câmara de vigilância de um Starbucks em Fresno, na Califórnia, mostra o momento em que um cliente impede um assalto ao estabelecimento com uma simples cadeira.

Nas imagens é possível ver um homem a entrar no Starbucks, com um saco amarelo e uma máscara dos Transformers a tapar o rosto. Rapidamente exige o dinheiro da caixa registadora ameaçando o funcionário com uma arma e uma faca, contudo acabou por ser surpreendido por um homem que estava a entrar no café que o atacou com uma cadeira.

O civil foi esfaqueado no pescoço e o assaltante fugiu. Mais tarde as autoridades identificaram o suspeito, que confessou de imediato o crime.