Foi criada uma página de homenagem ao falecido cantor Chester Bennington.

A ideia surgiu através da banda dos Linkin Park que partilhou o link no passado sábado através da sua página oficial. Na página, os fãs poderão deixar as suas mensagens, fotografias e vídeos de homenagem ao vocalista. A página apresenta também contactos para linhas de apoio relacionadas com o suicídio, dentro e fora dos Estados Unidos

Recorde-se que Chester Bennington foi encontrado morto na sua residência de Los Angeles, na quinta-feira, dia 20. Tinha 41 anos de idade.