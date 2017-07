Uma aluna da Academia de Música de Vilar do Paraíso, em Gaia, acusa um dos seus professores de lhe ter dado um pontapé na barriga no decurso de uma aula, em maio, quando estava a exemplificar um e, quando estava a exemplificar um exercício.

Os pais da aluna, que tem 12 anos e frequenta o 6.º ano, apresentaram uma queixa por escrito, de acordo com a qual, o professor não prestou atenção à jovem que terá ficado com dores. A ajuda foi prestada por colegas, já depois da aula no bar da escola, esreve o Jornal de Notícias.

A queixa deu origem à abertura de um processo disciplinar ao docente em causa, que admite os pormenores da acusação da aluna e que, segundo os pais, ainda confrontou a jovem por ter contado o incidente, "levando-a a chorar"

"A meio de uma aula de Inglês, a S. [identificação dada à aluna no processo ] recebeu indicação para se retirar da sala para reunir com o dito professor e com a diretora de dança, na sala de reuniões. Reunião que aconteceu sem conhecimento ou consentimento da mãe, sua representante legal", pode ler-se na denúncia, citada pelo Jornal de Notícias, que o advogado da família, André Osório de Castro, fez chegar à DGESTE e à Inspeção-Geral de Educação e Ciência.

Numa reunião com os pais, sete dias após a alegada agressão, os diretores da escola garantiram que iriam suspender o professor, mas os responsáveis terão voltado atrás com a suspensão.