A Ryanair lançou, esta segunda-feira, uma promoção com 500 mil lugares desde 14,99 euros.

A campanha chama-se Big Freeze e as viagens serão realizadas no outono e inverno, mas a duração da campanha é de apenas dois dias, ou seja, tem de ter os bilhetes comprados até à meia-noite desta terça-feira.

As viagens podem ser compradas para as datas de 1 de setembro a 31 de janeiro e os preços apresentados são sempre o voo de ida - este inclui as taxas, mas não tem extras. Além disso, está limitado a uma bagagem de mão, uma vez que está a optar por uma tarifa mais baixa.