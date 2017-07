Sete aviões que que iriam aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo foram desviados devido ao vento que se fazia sentir na zona de Santa Cruz, confirmou uma fonte aeroportuária à agência Lusa.

Quatro aviões divergiram para a ilha do Porto Santo, dois para Tenerife Sul e um para Gran Canária.

Dois dos aviões cancelaram mesmo a viagem com destino à Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera as rajadas de vento estão entre os 31 e 37 quilómetros por hora.