Desde que a versão original do sistema operativo do Windows foi lançada em 1985, que os seus utilizadores têm o Paint disponível. Agora, após 32 anos, a Microsoft anunciou o fim da mítica ferramenta.

Segundo o The Guardian, a nova atualização de abril para do Windows 10, Autumn Creators Update, foi introduzida uma versão 3D do Paint onde se podia criar objetos 3D. Agora a Microsoft anunciou que a nova atualização, planeada para outubro, a versão do Paint será eliminada.

Apesar de limitada, a aplicação sempre permitiu fazer algumas funções básicas, como por exemplo criar imagens.