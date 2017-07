A Associação de Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) quer que o governo seja mediador nas conversações com as indústrias do setor, acusando-as de terem "grandes lucros mas continuarem a deixar fechar e morrer as explorações".

"A situação atual não é sustentável: ter um setor a produzir leite abaixo do preço de custo. Sabemos que temos ajudas europeias, mas mesmo assim não conseguimos cobrir o défice que temos. E vamos acumulando dívidas que começam a ficar insustentáveis. Estamos sempre à espera de um melhor dia, da luz ao fundo do túnel mas ela não aparece", disse o presidente da Aprolep, Jorge Oliveira.

Segundo o responsável são precisos 35 cêntimos para produzir um litro de leite, sendo que o máximo que a Aprolep sabe que os produtores estão a receber é 30 cêntimos/litro.

"E a maioria só recebe a 27 e 28 [cêntimos/litro]. Não pode ser. No resto da Europa, temos países como a Holanda que paga a 39 cêntimos. A média da Europa ronda os 35 cêntimos. Agora estamos a alertar, mas poderemos vir a tomar medidas duras para que nos oiçam", disse Jorge Oliveira.

Segundo um levantamento feito pela Aprolep "quatro das maiores empresas portuguesas têm juntas 30 milhões de euros de lucros", razão pela qual a associação não percebe o porquê de "não acompanharem o preço europeu" pago aos produtores.

"O que percebemos é que não há vontade para subir o preço de compra de leite mesmo existindo condições e assistimos a um Governo que não faz nada e a explorações a fecharem quase todos os dias", afirmou.