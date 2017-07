O antigo líder social-democrata Luís Marques Mendes disse domingo no seu comentário da SIC, que André Ventura, candidato do seu partido em Loures, “nunca deveria ter entrado” nas listas para as autárquicas.

"Pergunta-se: mas ele devia ter saído das listas? Eu responderia que nunca deveria ter entrado", disse o comentador.

Para Marques Mendes, “dizer que os ciganos não cumprem as leis só porque alguns prevaricam é um disparate tão grande quanto dizer que o PSD é um partido de desonestos só porque um ou outro militante esteve envolvido no BPN”.

O comentador adiantou ainda que considerava que as declarações polémicas pelo candidato do PSD a Loures não foram proferidas para resolver um problema, mas sim "para ganhar votos à custa de um preconceito".

"A política não é a arte do vale tudo. Tem de haver regras. Nem todos os meios são legítimos para atingir os fins que se pretendem”, acrescentou Marques Mendes.

Na opinião do antigo líder do PSD, André Ventura só encabeça a lista do PSD porque "porque é comentador de futebol" e "se não o fosse provavelmente nunca seria candidato".