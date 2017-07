O cabecilha dos atentados na Ponte de Londres, Khuram Butt, foi enterrado em segredo, sem cerimónia e após muitos cemitérios se terem recusado a recebê-lo.

Segundo o Mirror, o corpo do terrorista foi enterrado no leste de Londres, perto da casa da família, mas ninguém participou no funeral.

“A família está muito perturbada com o que ele fez, mas ainda é o filho e o irmão deles. A mãe dele não está bem de saúde depois do que aconteceu e ficou decidido que ela não iria comparecer”, revelou uma fonte ao jornal Mirror.

Recorde-se que o jovem de 27 anos foi o responsável pelo atentado na Ponte de Londres, no mês passado, que matou sete pessoas.