Courelas de fantasia

Para um tipo que nasceu na Alemanha, cresceu nos subúrbios e vive na capital, ter uma parcela de terra com pinheiros a 500 km de casa é como a paixão por uma estrela de cinema: uma fantasia

meu pai veio para Lisboa adolescente. Meteu-se a trabalhar de aprendiz de sapateiro e foi ganhando uns trocados que no pequeno lugarejo do Alto do Minho onde nasceu, com nome feito troça – Chim –, jamais poderia ter alcançado. Ainda tentou fixar-se outra vez na terra algum tempo depois. Garboso no seu fato em segunda mão que mandou virar a um alfaiate, só aguentou umas festas em que esbanjou alguns trocos antes de se dar conta que era outro e voltar para a capital.

Do sotaque minhoto já perdeu quase tudo, a não ser bês que aparecem nos lugares dos vês muito de vez em quando, numa aparente tentativa da sua natureza de lhe fazer lembrar as raízes campestres.

Desde esse princípio dos anos 50 em que se instalou na capital, passando pela emigração na Alemanha durante quase década e meia, e o regresso para se instalar com a família no apartamento comprado nos subúrbios com o amealhado lá fora, a terra era, como para milhões de outros portugueses, o lugar onde ia passar férias.

Mas a terra nunca deixou de estar nele. Até ao final da vida, o meu pai continuará a ser um orgulhoso minhoto que come, deleitado, arroz de lampreia e elogia, pleonástico, o vinho alvarinho, principalmente o do Palácio da Brejoeira, que será sempre a maior referência por mais experiências e produtores que a uva atraia. Ele é que deixou de ser da terra, desta, pelo menos, que já é hoje um lugar estranho.

O lugar de Chim do meu pai está construído mais de memórias e pouco de realidades, principalmente porque deixou de lá ir desde a morte da minha avó. Entre a certeza desse campo, onde ainda vive uma irmã, a relação afetiva sobrevive da fantasia que a infância deixa em nós. Mesmo que a infância tenha sido de fome e pobreza.

A história do meu pai assemelha--se à de muitas outras histórias de muitos outros pais migrantes e, como tal, inclui alguns campos divididos e mais divididos até ao infinitesimal do microfúndio, perdidos por entre courelas de outros na mesma situação. Não sei onde ficam, nunca me passou pela cabeça imaginá-los como herança, muito menos pensar num rendimento futuro.

Aliás, só soube da sua existência pela história recente de uma tia que vendeu mal os pinheiros a alguém que acabou a cortar as árvores da junta. Meteu tribunal, reverteu o negócio e deu para algumas chatices entre irmãos.

O saber da existência, e por aí me fico. Saber da existência de um romance, de um filme, de uma canção, leva--me a querer saber mais, a querer ler esse romance, a querer ver esse filme, a querer ouvir essa canção.

Um terreno de pinheiros algures em Chim, freguesia de São João da Portela, concelho de Monção, é para mim qualquer coisa abstrata como um quadro de Jackson Pollock, sem a atração da obra do pintor americano. É uma fantasia como nutrir paixão por uma estrela de cinema, não vem nada de mal ao mundo, mas não deixa de ser inconsequente. E na pós-puberdade adolescente, uma estrela de cinema ainda dá para sonhar um pouco, ao invés do potencial onírico de uma qualquer courela.

Para um tipo que nasceu na Alemanha, cresceu nos subúrbios de Odivelas e vive em Lisboa, um terreno com pinheiros a 500 quilómetros de casa interessa-lhe bem menos do que saber se o Bas Dost e o Doumbia já sabem jogar juntos.

Faço o mea culpa e só não entrego já a courela ao banco de terras para dela se fazer melhor proveito porque o banco de terras foi adiado para outras calendas e porque ninguém na família me encomendou qualquer sermão.

Transformado o país agrícola, pobre e atrasado do Portugal salazarento numa democracia de quatro décadas de vida e mais de 20 de integração europeia, o minifúndio que sempre imperou no norte e centro do país foi-se fragmentando em pedaços de terra de donos que vivem longe na cidade, incapazes de deles cuidar (por falta de tempo, incapacidade, inércia, ignorância agrícola ou o que seja). Alguns nem sabem o que têm, outros falta-lhes interesse.

Há uma velha canção de Sérgio Godinho que dita assim: “Ó meu caro vamos lá pôr os pontos nos iis/ De quem são os campos deste país?/ De você que diz que são seus porque os herdou/ Ou da gente que neles sempre trabalhou”. Por mim, juntava todas essas terras abandonadas e entregava-a a quem as quisesse trabalhar. Assim como assim, tiro mais rendimento das fantasias.