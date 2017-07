Transumância regulatória

O Banco de Portugal é um estado dentro do Estado e está transformado numa porta giratória da influência sobre os negócios

Fará, no próximo dia 25 de julho, dois anos que cessamos as funções de regulador. Termina também o período de “nojo” que a lei impõe. Mas mais do que a lei, o que importa é o critério que assumimos durante este tempo de não nos pronunciarmos sobre matérias energéticas, de não sermos parte em debate técnico ou político, de não nos confrontamos com as opções recentes sobre matérias que conhecemos como poucos.

Dois anos é muito tempo para este período de limitações radicais. Mas é essencial para que não restem dúvidas sobre de onde vimos e para onde vamos, sobre o uso indevido de informação privilegiada.

A lei quadro das entidades reguladoras determina obrigações e limitações na escolha e no desempenho profissional posterior ao exercício. Faz todo o sentido que assim seja, mesmo que a redação que essa lei comporta seja até ridícula. Em boa verdade, nós que exercemos funções no setor elétrico, estaríamos impossibilitados de fazer um contrato com um operador para o fornecimento doméstico de energia. Mas a razão e o bom senso ultrapassam a má redação da norma…

Neste momento ainda há reguladores em situação de incumprimento. Falamos do caso de dois membros do conselho de administração da autoridade que vincula a aeronáutica civil. Mas há uma circunstância, em desenvolvimento permanente no principal supervisor, o Banco de Portugal, que implica com os deveres básicos da transparência.

O Banco de Portugal é um estado dentro de outro Estado. E a razão para que assim seja advém das limitações impostas na relação com o Eurosistema, com o Sistema de Bancos Centrais e com o Mecanismo Único de Resolução. E, partindo daqui, os diversos Governadores têm consagrado uma impossibilidade para que parlamento e governo intervenham nos universos que vão para além das relações indicadas.

Por exemplo, em Portugal ninguém sabe quem são os dirigentes intermédios do Banco de Portugal. Em Espanha essa informação é pública. Em Portugal a estrutura de “comando” do BP não se obriga à publicitação do registo de bens, em Espanha ela é pública. Em Portugal ninguém sabe qual é o estatuto remuneratório dos funcionários do BP, em Espanha há a obrigação de remessa ao parlamento e, por essa via, pública. Ou seja, Espanha que é Espanha, sempre tão ciente da sua realidade, não esconde nada do que ao seu banco central diz respeito.

Nos últimos tempos três situações colocaram o Banco de Portugal na mira da desconfiança pública. O Dr. José de Matos saiu do regulador (BP) para um regulado (CGD) e ao primeiro regressou. Mas não regressou para um período de pousio, retornou para ser nomeado, em abril, presidente da “fábrica do dinheiro” e, em junho, presidente dos fundos de pensões do banco.

Há mais tempo, a Dr.ª Margarida Corrêa de Aguiar deixou um regulador sectorial e regressou ao BP. Não se conhece a razão, mas passados poucos meses era administradora da BRISA, mantendo-se, segundo se pode ler nos seus registos biográficos, assessora do banco. Lá se foi a exclusividade tão cara aos reguladores financeiros…

O terceiro caso é mais recente e mais preocupante. O Dr. Pedro Machado saltitou, em dois anos, do banco para a PwC e, agora, de novo, para o banco. Não se trata de regressar para atividades de suporte, mas para liderar o departamento jurídico depois de ter estado no departamento de supervisão prudencial e, até, nas funções de chefe de gabinete de Vítor Gaspar enquanto ministro da tutela. Está claro, com este perfil saltitão e extraordinariamente tão elástico ninguém o poderia substituir nas novas funções.

Esta realidade é penosa. O país, as autoridades públicas, assistem a ela porque o BP está transformado numa porta giratória da influência sobre os negócios. Mas a surpresa veio da Senhora Professora Elisa Ferreira, por quem temos imensa consideração e nos dececionou. A administradora do BP considerou que só haveria algum problema se Machado viesse de um agente financeiro. Bem, como já se viu, o critério não se aplicou a José de Matos, mas o que era a PwC casa de passagem destes dois anos?

As empresas de auditoria são hoje o maior cancro de todo o sistema financeiro. Há três universos de provocadores dos países – os gestores das entidades financeiras, os especuladores e os auditores. Estes últimos estão agregados em multinacionais, conseguem ter informação de todo o mundo, controlam os negócios e o poder dos reguladores, não observam incompatibilidades significativas e nunca são responsabilizados perante as catástrofes. Alguém viu no banco dos réus um só auditor do BPN, do BANIF ou do BPP?

Os poderes públicos podem criar, a cada dia, normas inovadoras para tentarem melhorar o desempenho das entidades financeiras e dos universos de supervisão. Mas sem consagrarem regras apertadas para os auditores voltaremos a ter, em breve, novas “bolhas” e novas recessões. E quem voltará a pagar por “eles” serão os contribuintes. Estes reguladores e estes auditores merecem uma “barrela” pública de pudor.

Deputado do Partido Socialista