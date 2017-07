Leonor Bessa tornou-se na primeira jogadora (ou jogador) a vencer dois títulos em 2017 no principal circuito amador da FPG, enquanto para João Girão foi um regresso aos triunfos neste circuito exatamente dois anos depois… neste mesmo campo.

O vento foi, como de costume, o fator primordial neste fim de semana na Estela, e o torneio feminino foi animado pela primeira volta de Beatriz Themudo, do Oeiras Golf, em 79 pancadas, 7 acima do Par, que lhe deu uma vantagem de 6 pancadas sobre Leonor Bessa.

No entanto, a campeã nacional amadora beneficiou de uma segunda volta pior de Beatriz Themudo, uma ex-vice-campeã nacional amadora e antiga campeã da Taça da FPG/BPI, de 92 pancadas, 20 acima do Par.

Leonor Bessa, do Club de Golf de Miramar, com voltas de 85 e 83 esteve longe de perfeita, mas as condições não estavam fáceis e acabou por ser a mais regular, vencendo com um total de 168 (+24).

A 2ª classificada foi Rita Costa Marques, outra jogadora de Miramar, ainda sub-14, que fez uma prova bem positiva com duas voltas de 85, perdendo apenas por 2 pancadas para uma jogadora bem mais cotada e experiente.

É interessante verificar que as duas primeiras classificadas deste 4º Torneio do Circuito FPG foram também as finalistas da Taça da FPG/BPI que se disputou neste mesmo campo em 2015.

Embora a Taça seja jogada em match play e este circuito em stroke play, é evidente que ambas parecem dar-se bem com as características muito especiais do Estela Golf, um desafio que já fez parte do calendário do European Tour.

A mesma análise pode fazer-se em relação a João Girão, jogador que nos últimos três anos, no Estela Golf, foi campeão em 2015, vice-campeão em 2016 (atrás do seu irmão gémeo, Afonso e por 1 única pancada) e campeão agora em 2017, sendo que em 2015, na tal Taça da FPG/BPI neste campo sagrou-se… campeão!

João Girão arrancou logo em grande força no Sábado com uma primeira volta de 67 pancadas, 5 abaixo do Par, com 7 birdies! Depois juntou-lhe um cartão de 74 (+2) e foi o suficiente para triunfar com 141 (-3), porque Diogo Mealha, o 2º classificado, também fez 74 (+2).

João Girão, do Oporto Golf Club, venceu assim por 1 escassa pancada sobre o adversário de Miramar e Diogo Mealha, tal como a sua companheira de clube, Rita Costa Marques, merece todos os elogios pela prova que fez quando é ainda sub-14. Sobretudo a primeira volta de 68 (-4) com 2 eagles!

A última volta foi alucinante, pois quando se chegou ao buraco 7 já Girão tinha perdido a liderança e Mealha chegou a ter uma vantagem de 2 “shots”, mas Mealha deitou tudo a perder com 1 duplo-bogey no 14, e o birdie de Girão no 16 foi primordial, dando-se ao luxo de até poder perder 1 pancada no 18 e mesmo assim vencer por 1.

João Girão tem agora menos oportunidades de competir em Portugal, dado que estuda e compete na University of Louisiana Monroe, nos Estados Unidos. Mas está de férias, tem representado a seleção nacional neste verão e esta foi a sua primeira participação no Circuito FPG de 2017 – uma boa estreia.

Em 2017, quatro torneios do Circuito FPG, houve quatro campeões distintos, dado que Vítor Lopes ganhou no Oceânico Faldo, Pedro Lencart na Penha Longa e Tomás Melo Gouveia no Oporto Golf Club. Nos eventos femininos as campeãs naqueles campos foram Joana Mota, Leonor Bessa e Inês Santos. Só Leonor “bisou”.