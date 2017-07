Isto não pode ser verdade

No passado dia 18 de junho, numa visita ao local da tragédia, António Costa assumiu que o número de vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande iria aumentar. “Seguramente vamos encontrar ainda mais vítimas conforme conseguirmos avançar”, avisou, num tom naturalmente circunspecto.

Estranhamente, este vaticínio não se confirmou. O número de mortes mantinha-se teimosamente em 64. E ainda bem: com o país triste e cansado de tanta cinza e mortandade, qualquer notícia positiva era bem-vinda.

Os rumores de que havia muitas vítimas não contabilizadas, contudo, persistiram. Agora, esses rumores parecem começar a ganhar força e forma. Uma lista que hoje publicamos aponta para a possibilidade de o número de vítimas ser mais elevado do que o oficial.

A iniciativa partiu de uma empresária de Lisboa que começou a falar com as famílias das vítimas, a contactar as funerárias e foi até ao cemitério para verificar se as contas batiam certo. Acabou por chegar a um número diferente do avançado pelas autoridades – segundo os seus dados, há 73 mortos confirmados.

Ontem ainda, o Ministério da Administração Interna apressou-se a desmentir esses números. E houve quem tentasse ridicularizar a autora da lista para desacreditar a sua investigação, uma estratégia sobejamente conhecida quando se quer encobrir factos incómodos.

Será que é isso que está a acontecer? Estará a haver encobrimento da dimensão da tragédia de Pedrógão Grande? Ultrapassará o número de mortos a centena, como muitas testemunhas defendem?

Esperemos que não, por todas as razões. Primeiro, porque isso significaria que morreram ainda mais pessoas do que se pensava. Depois, porque riscar vítimas do mapa seria uma perfídia sem nome, uma traição à sua memória e aos seus familiares. Por fim, porque a ocultação intencional de factos seria algo de uma gravidade extrema, que nos retiraria toda a confiança em quem nos governa.

Estaline terá dito certo dia que “um morto é uma tragédia, um milhão de mortes é uma estatística”. Será possível que, no Portugal de 2017, os mortos de uma tragédia nem para a estatística contem?