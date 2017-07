João Carlota venceu este domingo, pelo segundo ano consecutivo, o Mateus Rosé Pro-Am, o evento que concluiu, no Oporto Golf Club, em Espinho, o programa oficial do Solverde Campeonato Nacional PGA, de 12.800 euros em prémios monetários, organizado pela PGA de Portugal e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe.

O jogador do Team Portugal, que na véspera se sagrara vice-campeão nacional pela segunda vez (2015/2017), revalidou este título de consolação no Pro-Am, ao somar 84 pontos stableford net, beneficiando da preciosa ajuda dos amadores António Pinheiro de Almeida, José Abrantes Gonçalves e Mário Oliveira Reis, os membros da equipa Newlook.

Há um ano, no mesmo campo e no mesmo torneio, João Carlota tinha conseguido só mais um ponto (85), mas atuou então ao lado dos amadores José Ribeiro Silva, Miguel Teixeira Bastos e Nélio Marques, a equipa da Seara.

João Carlota é dos jogadores que mais Pro-Am vence e este ano já é o terceiro que conquista em eventos sancionados pela PGA de Portugal.

O Mateus Rosé Pro-Am de 2017 foi extremamente disputado e a equipa da Newlook só venceu com 2 pontos de vantagem sobre a formação n.º1 da Sogrape, do profissional Filipe Lima e dos amadores Manuel da Cunha Guedes, João Manuel Magalhães e Tomás Ribeiro.

O 3º lugar, a apenas 3 pontos dos vencedores, pertenceu ao conjunto n.º1 da Solverde, formado pelo campeão nacional de 2011 e 2016, Ricardo Santos, que emparceirou com os amadores Manuel de Oliveira Violas, Luís Miguel Montenegro e Alfredo Araújo Almeida.

Houve um total de 23 equipas a participar no Mateus Rosé Pro-Am, exatamente o mesmo número de 2016 e de 25 em 2015, demonstrando o enorme interesse que o torneio tem despertado nos três anos em que decorreu no Oporto Golf Club.

As cerimónias de entrega de prémios do Mateus Rosé Pro-Am e do Solverde Campeonato Nacional PGA decorreram em simultâneo e estiveram presentes Manuel Violas, presidente do Oporto Golf Club e da Solverde; Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de Espinho; José Correia, presidente da PGA de Portugal; Manuel Guedes, administrador da Sogrape; Miguel Teixeira Bastos, da Comissão de Campeonatos e Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Golfe; e Paulo Xavier, em representação da Audi.

Para além da equipa liderada por João Carlota, foram ainda premiados Guterre Montenegro pela bola mais perto do buraco, Cristina Fonseca e Rui Souza pelos drives mais longos.

O momento foi aproveitado para entregar os troféus de campeões nacionais a Susana Ribeiro, Elídio Costa e Filipe Lima, e de vice-campeões nacionais a Joana de Sá Pereira e João Carlota. Joaquim Sequeira não pode receber o seu troféu por estar em funções de treinador do Clube de Golfe de Vilamoura no 4º Torneio do Circuito FPG que hoje também terminou no Estela Golf. Também Tomás Perkins foi premiado por ter sido o melhor amador. Joana de Sá Pereira, que completou hoje 27 anos, teve direito a um bolo com velas e aos parabéns cantados pela assistência.