Membros da Marinha do Sri Lanka salvaram este domingo dois elefantes bebés de morrer afogados, no que foi o segundo episódio do género ocorrido apenas no espaço de dez dias na costa daquele país asiático.

Os pequenos elefantes acabaram por se afastar bastante da distância máxima de segurança (um quilómetro), até ficarem apenas com as trombas acima da superfície. Foi então necessário proceder ao salvamento, com barcos, cordas e equipamento adequado para arrastar os animais de volta à costa.

Contado assim, parece fácil, mas a verdade é que o salvamento durou cerca de 12 horas: segundo relata o diário britânico "Daily Mail", foi necessário um enorme esforço da parte dos responsáveis da Marinha para manter os dois elefantes acima da superfície da água, de modo a conseguirem respirar.