O FC Porto conquistou o Troféu Cidade de Guimarães, ao vencer o Vitória minhoto por 2-0 em pleno Estádio Dom Afonso Henriques.

Aboubakar, regressado esta temporada aos dragões após o empréstimo ao Besiktas, da Turquia, abriu o marcador aos 21 minutos. Apenas cinco minutos volvidos, Tiquinho Soares (ex-jogador dos vimaranenses) ampliou a vantagem para os comandados de Sérgio Conceição. A abrir a segunda parte, André André foi expulso, por entrada violenta sobre o peruano Hurtado, mas o resultado não sofreu mais alterações.

O encontro ficou ainda marcado pela recusa de cerca de 30 elementos da PSP em entrar no recinto para fazer o policiamento de vigilância ao jogo. Esses elementos fizeram apenas o acompanhamento dos adeptos do FC Porto entre os autocarros e a entrada do estádio. Dentro do mesmo ficaram apenas os elementos das equipas de intervenção rápida da PSP que recebem bónus (no caso horas extra), pagas pelo clube anfitrião, para fazer esse tipo de trabalho - algo a que os cerca de 30 agentes em protesto consideram também ter direito.

Na sexta-feira, recorde-se, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) avisou que os elementos do corpo de intervenção e das equipas de intervenção rápida iriam realizar várias ações de protesto no início do campeonato.