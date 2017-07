E agora, algo completamente diferente de tudo o que é expectável numa etapa de uma grande competição internacional de ciclismo. É certo que a última ronda do Tour, como da Vuelta ou do Giro, é propícia a momentos de descontração entre os ciclistas, dado que tudo já está mais ou menos definido no que respeita à classificação geral, mas ainda assim este episódio primou pela originalidade.

Cyril Gautier, ciclista da AG2R, decidiu pedir a namorada em casamento... enquanto pedalava. Aproveitando a presença das câmaras de televisão, o atleta mostrou um papel com a mensagem para a companheira, atirando-lhe ainda um beijo. Resta esperar para saber se o pedido foi aceite...