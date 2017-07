A Frente Revolucionária do Timor-Leste venceu as eleições legislativas deste sábado por pouco mais de mil votos e ultrapassou o partido do primeiro-ministro Xana Gusmão, o CNRT, segundo os resultados definitivos publicados ao início da noite deste domingo.

O resultado abre caminho para que a coligação governamental de três partidos se prolongue por mais cinco anos, mas com a ordem inversa e o líder revolucionário num dos partidos minoritários da aliança.

“Tudo faremos para abraçar todos, mas vamos continuar a trabalhar com Xana Gusmão, essa figura incontornável deste país, no sentido de responder a esta mensagem clara do nosso povo”, disse o líder da Fretlin este domingo, Mari Alkatiri, discursando em frente da sede do partido, que esteve sempre em frente nos resultados preliminares.

As eleições deste sábado foram as primeiras em Timor-Leste sem a presença dos capacetes azuis das Nações Unidas na democracia mais jovem da Ásia. Os observadores internacionais asseguraram no sábado que as eleições foram “credíveis e corresponderam aos critérios internacionais de eleições livres e justas”.

A crise económica parece ter decidido a derrota de Xanana nas urnas. A Fretlin, que conseguiu 168 mil e 422 votos (23 deputados), manteve sensivelmente o apoio das eleições passadas, enquanto o CNRT de Xanana, que teve 167 mil e 330 boletins (22 deputados), perdeu quase dez pontos percentuais em relação à corrida de 2012.

Os votos sangraram sobretudo para a Fretlin e o segundo parceiro de coligação, o Partido Popular da Libertação, a quem este domingo eram atribuídos 60 mil votos e cinco deputados.