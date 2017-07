Portugal perdeu a final do Mundialito de futebol de praia, realizado em Carcavelos, diante do Brasil: 6-4. Os canarinhos revalidaram assim o título, conquistando a prova pela 14ª vez em 21 edições. Impressionante!

No fim do segundo período, o Escrete já vencia por 3-1, com golos de Bruno Xavier, Datinha e Rodrigo contra apenas um de Portugal, apontado por Léo Martins. No segundo período, Coimbra e novamente Léo Martins ainda reduziram a desvantagem, mas Rodrigo e Mauricinho marcaram para o Brasil e ampliaram outra vez a vantagem para dois golos. Um golo de Ricardinho ainda animou as bancadas, colocando o resultado em 5-4, mas outro golo de Rodrigo acabaria com as contas.

Em termos individuais, os canarinhos também reinaram: Mão conquistou o prémio de melhor guarda-redes da prova, Mauricinho foi o melhor marcador e Rodrigo o melhor jogador (MVP).