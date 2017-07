João Martinho conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -81kg no Open Europeu de Minsk, no que foi o melhor resultado do dia para os atletas nacionais.

O judoca português derrotou o finlandês Klaus Verlin por waza-ari e o ucraniano Eldar Panhani por ippon, acabando por cair no combate de acesso às meias-finais frente ao arménio Andranik Chaparyan, por waza-ari. Na repescagem, superiorizou-se ao cazaque Bekzhan Abdualiyev por waza-ari, derrotando depois o georgiano Tamazi Kirakozashvili por ippon no combate que garantia a medalha de bronze.

Curiosamente, Tamazi Kirakozashvili havia sido o carrasco de Diogo Lima, derrotado pelo georgiano no acesso às meias-finais, por waza-ari. Na repescagem, o atleta português voltou a perder, desta feira frente a Vladimir Zoloev, do Quirguistão, por ippon, e fechou a prova no sétimo lugar.

Jorge Fonseca (-100 kg) venceu um combate, mas caiu logo na ronda seguinte, enquanto Yahima Ramirez (-78kg) e Célio Dias (-100kg) perderam logo na primeira ronda.

Portugal encerrou a participação em Minsk com quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze. No sábado, recorde-se,Telma Monteiro (-57kg) e Maria Siderot (-48kg) haviam vencido o ouro, com Joana Diogo (-48k) a conquistar o bronze.