O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Faria de Oliveira, lamenta a falta de informações sobre o estado da venda do Novo Banco à Lone Star. “Gostávamos de ter mais informação sobre o estado das negociações. Aliás, é uma das reclamações que o sistema [bancário] tem feito: sermos pouco postos ao corrente do que vai acontecendo”, revelou em entrevista à “Antena 1” e ao “Negócios”.

Ainda assim, admite que as negociações “parecem estar bem encaminhadas” e, por isso, acredita que a venda poderá ser concretizada ser concretizadas até ao final deste ano.

E realça: “Estou em crer que sim [que o negócio se vai concretizar]. Eu creio que dentro das alternativas possíveis, neste momento, será muito difícil perspetivar outro tipo de soluções”.

Para Faria de Oliveira, o cenário de nacionalização não lhe parece possível e defende que “a liquidação seria completamente indesejável. Encontrar um novo comprador requeria todo um novo processo negocial com as autoridades europeias que não sei se estariam disponíveis para isso”, alerta o líder da APB.

Ainda este fim de semana, Ricardo Salgado acusou o supervisor presidido por Carlos Costa de ter provocado o colapso do Banco Espírito Santo (BES), ao impor a constituição de “dois mil milhões de euros provisões ilegais”, e os lesados do BES, a quem assegura, sempre tencionou pagar, não fosse a resolução, revelou em entrevista ao “Dinheiro Vivo”.

Salgado criticou ainda o primeiro-ministro Passos Coelho. “Passos Coelho não só chumbou a operação de financiamento (solicitada pelo Banco de Portugal) como publicitou essa recusa”.

“Foi a decisão do Banco de Portugal somada à decisão inusitada de se acabar com o nome Espírito Santo que apagou das fachadas dos prédios uma marca com 140 anos. É absolutamente inexplicável”, referiu na mesma entrevista.