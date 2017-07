O site WebMD fez uma lista das melhores raças para diferentes tipos de vida:

Cães para viciados em desporto

Se é daquelas pessoas que adora passear e fazer actividades exteriores, escolha um cão que também o aprecie. Quase todos os cães gostam de passear, mas há raças específicas que preferem fazer longas caminhadas ou correr, como por exemplo: Labrador retriever, Doberman, Rottweiler, Setter inglês e irlandês, Weimaraner, Border Collie, Pointer inglês, Pastor alemão e Dálmata.

Cães para quem tem filhos

A maioria dos cães gosta de crianças, mas há raças mais adequadas para quem tem filhos. Os Beagles e os Boxers são ideais para crianças pequenas, que gostem de brincar o dia todo; os Dachshunds são óptimos para crianças calmas e mais velhas, enquanto que os Labradores e os São-Bernardo são os indicados para criança de qualquer idade.

Cães para pessoas ocupadas

Se é daquelas pessoas que está sempre ocupada e tem sempre qualquer coisa para fazer, o melhor será escolher cães que sejam mais independentes – ainda que todos precisem de atenção e companhia. Opte por raças como Malamute-do-alasca, Borzoi e Shar-pei. Se passa pouco tempo em casa, pense em arranjar mais do que um cão, para fazerem companhia um ao outro. E não têm necessariamente de ser da mesma raça.

Cães para pessoas que têm “amor para dar”

Pessoas que gostem de dar afecto e muita atenção a cães devem optar por raças que gostam de companhia como o Spitz alemão, o cão de crista chinês, o Buldogue francês ou o Toy Poodle. Se preferir um cão que adore atenção, mas que também seja um bom cão de guarda – isto é, que ladre a estranhos -, escolha um Beagle, um cão de Santo Humberto ou um Cocker Spaniel americano.

Cães para apartamento

Se vive num apartamento, talvez seja melhor optar por cães que não ladrem muito e que não precisem de muito exercício físico. Raças como King Charles Spaniel, Bedlington Terrier e Cavalier King Charles Spaniel são boas opções. Já os Bichon havanês, Affenpinscher e Chihuahua são outros exemplos de raças que também não precisam de muito exercício físico, mas ladram mais e são mais agitados que os primeiros.

Cães para quem tem problemas de sono

Quem tem problemas em dormir deve arranjar um cão calmo e que não ladre muito. Os Basenjis são conhecidos por ladrarem pouco, embora tenham muita energia. Um Galgo inglês também é uma boa escolha, uma vez que é conhecido por ter “bom feitio”. Evite os Boxers e os Bulldogues pois tendem a ressonar.

Cães para quem tem alergias

Todos os cães têm uma proteína na saliva e no pêlo que causam alergias. Mas alguns cães produzem menos essa proteína enquanto que outros perdem menos pêlo (que também contém essa proteína). Raças como Schnauzer, Poodle, Bichon frisé e cão de água português são alguns exemplos de cães menos alergénicos.

Cães para pessoas com problema de mobilidade

Pessoas que têm problemas de mobilidade, sejam meras dores no joelho ou problemas mais sérios como esclerose múltipla, idealmente deveriam escolher cães que apenas precisem de pequenas caminhadas ou que lhes baste andar de um lado para o outro em casa. Opte por cães muito grandes ou muito pequenos. Aqui ficam alguns exemplos: Bulmastife, São-Bernardo, Basset Hound, Shih-tzu e Pequinês.

Cães para pessoas sociáveis

Se costuma ter muitas pessoas em casa ou gosta de estar sempre com pessoas à sua volta, opte por uma raça que não se importe de conhecer pessoas novas (e que não morda!). Raças como Clumber Spaniel, Setter inglês e irlandês, Golden Retriever, Flat-coated Retriever, Labrador Retriever, Pequinês, Beagle ou Husky siberiano adoram pessoas e são extremamente sociáveis.

Cães para pessoas que precisam de ser motivadas

Tem problemas de saúde como hipertensão arterial, hipercolesterolémia, diabetes e problemas cardíacos? E, consequentemente, precisa de praticar desporto? Escolha uma raça que também precise de exercício físico. É o caso de raças como Atika, Clumber Spaniel ou Airedale Terrier. Pode também escolher cães mais pequenos como Spitz Alemão ou Toy Poodle, que adoram passear.

Cães para pessoas que viajem

Pessoas que costumam viajar muito, seja por causa do trabalho ou por gostarem muito, devem recorrer a raças capazes de as acompanhar. Nestes casos, as raças ideais são Yorkshire Terrier e o cão Maltês porque são pequenos, facilmente transportáveis, gostam de viajar e mantêm-se calmos durante longos períodos de tempo.

Cães para pessoas que gostam de água

Vive perto da praia? Ou tem uma piscina em casa? Opte por cães que se dêem bem com água, como um Golden Retriever ou um cão de água português. Tenha apenas atenção para o seu cão não ficar desidratado, não apanhar um escaldão nem beber água salgada. E nunca o deixe sozinho na água.

Cães para pessoas com necessidades especiais

Qualquer raça é indicada para pessoas com problemas específicos de saúde, desde que esteja treinado para tal. Um cão treinado pode ajudar a aliviar a ansiedade de uma pessoa com Alzheimer, pode ajudar uma pessoa surda ou um invisual, alertar quando alguém está para ter um ataque epilético ou ajudar quem sofra de autismo ou agorafobia (medo de estar no meio de uma multidão). Contacte associações que o possam ajudar a escolher um cão treinado para o problema que tem.

Cães para aliviar o stress e a depressão

Raças como Pug, Shiba Inu e cão de montanha dos Pirenéus são bem dispostas e calorosas. Ou seja, ideais para quem esteja com problemas de depressão e stress. Ajudam-no a pensar noutras coisas e “obrigam-no” a dar-lhes atenção.