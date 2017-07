Os dois jogadores estiveram na semana passada nos Campeonatos da Europa Amadores por Equipas, respetivamente em Palmela (feminino) e na Hungria (masculino) e parecem estar a aproveitar essa rodagem.

Beatriz Themudo, do Oeiras Golf, fez 79 pancadas, 7 acima do Par, e parte hoje (Domingo) para a última volta com uma vantagem de 6 pancadas sobre a campeã nacional amadora, Leonor Bessa.

Deve salientar-se que Leonor Bessa não pode treinar tanto quanto desejaria antes do torneio, dado que na sexta-feira teve testes do curso de formação de treinadores da FPG/PGA de Portugal, de nível-1.

Aliás, foi esse o motivo que levou a jogadora do Club de Golf de Miramar a nem pensar em disputar o Solverde Campeonato Nacional PGA que se iniciou exatamente na sexta-feira no Oporto Golf Club.

Recorde-se que Leonor Bessa venceu esse torneio da PGA de Portugal em 2016, em Espinho, e só não foi coroada campeã nacional de profissionais por ser (ainda) amadora.

No torneio masculino, João Girão, do Oporto Golf Club, que já tinha demonstrado estar a subir de forma na Hungria, assinou um cartão de grande nível de 67 pancadas, 5 abaixo do Par, com 7 birdies!

Mas nem por isso vai descansado para a última volta, na medida em que está com apenas menos 1 pancada do que Diogo Mealha, que há poucas semanas foi 3º classificado no Campeonato Nacional de… sub-14!

Diogo Mealha é de Miramar, tal como Pedro Clare Neves (-1), o único outro jogador capaz de jogar abaixo do Par do campo que já recebeu um torneio do European Tour.